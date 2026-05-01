La sediul Protopopiatului Ortodox Român Baia Mare, a avut loc evaluarea Proiectelor Catehetice Parohiale înscrise în cadrul Concursului Național Catehetic 2026 intitulat „Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”.
Din comisia de jurizare au făcut parte: Pr. Ionuț Todorca, protopopul Băii Mari – președinte, Pr. Bogdan Ciocotișan, coordonator Biroul de Tineret al Protopopiatului Ortodox Baia Mare – vicepreședinte, Monica Câmpeanu – profesor pentru disciplina Religie și Pr. Ioan Zorel Buia – secretar protopopesc.
Ca urmare a analizării și jurizării proiectelor înscrise, a fost obținută următoarea clasificare: Premiul I: Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Săcălășeni – Preot Paroh Adrian Dobreanu; Premiul al II-lea: Parohia Ortodoxă Română Ferneziu – Preot Paroh George Breaz; Premiul al III-lea: Parohia Ortodoxă Română Satu Nou de Sus – Preot Paroh David Cătălin; Mențiune: Parohia Ortodoxă Română Măgherăuș – Preot Paroh Ioan Chânța.
Această etapă a avut scopul de a analiza portofoliile depuse de parohii, de a selecta cele mai bune proiecte și de a le promova către etapa eparhială.
Proiectul Parohiei Ortodoxe Săcălășeni, locul I la etapa eparhială a unui concurs național catehetic
La sediul Protopopiatului Ortodox Român Baia Mare, a avut loc evaluarea Proiectelor Catehetice Parohiale înscrise în cadrul Concursului Național Catehetic 2026 intitulat „Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”.