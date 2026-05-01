Agențiile județene pentru Ocuparea Forței de Muncă intră în era digitalizării. Odată cu aprobarea Hotărârii de Guvern privind modernizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, instituția va derula proiectul „SMART SPO – Servicii moderne, accesibile și pregătite pentru viitor”.
Practic, SMART SPO înseamnă: servicii personalizate pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru angajatori, intervenții rapide și adaptate realităților din piața muncii, creșterea accesibilității serviciilor în toate comunitățile, o instituție mai eficientă, bazată pe date, analiză și rezultate măsurabile. Un element esențial al proiectului îl reprezintă dezvoltarea echipelor mobile de intervenție care vor avea un rol cheie în: identificarea persoanelor inactive, în special din mediul rural și din zone greu accesibile; facilitarea accesului la servicii pentru grupuri vulnerabile – tineri NEET, femei, persoane cu dizabilități; informare, consiliere și sprijin direct în comunități; conectarea rapidă între persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și oportunitățile existente.
Impactul proiectului va fi unul semnificativ pentru societate, preconizându-se următoarele rezultate: creșterea gradului de ocupare, sprijin real pentru angajatori în găsirea forței de muncă, reducerea inegalităților de acces la servicii, integrarea pe piața muncii a unui număr mare de persoane inactive.
Servicii Smart la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă
