Echipele de muncitori din teren au continuat în aceste zile reparațiile asfaltice pe străzile Avram Iancu, Pietroasa, Sânzienelor, Gârlei și Capra Neagră din Borșa. Vizate au fost însă și alte tronsoane.
Astfel, pe străzile Obrata, Lalelelor și Văilor s-a intervenit cu piatră concasată pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație. Au fost realizate reparații și la căminele de canalizare de pe strada 22 Decembrie, iar în zona blocurilor de la Unitatea Militară s-au desfășurat acțiuni de curățenie și demolare a magaziilor vechi, pentru un spațiu mai sigur și mai îngrijit. Nu în ultimul rând, continuă lucrările de trasare a marcajelor rutiere, precum și amenajarea parcărilor și a aleilor pietonale în zona Râturi.
Străzile orașului Borșa, în reparații
