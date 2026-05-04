Arta băimăreană 130: de la Hollósy Simon la Adrian Ghenie

Cu ocazia aniversării a 130 de ani de la sosirea în Baia Mare a fondatorului Școlii de Pictură Băimărene, Hollósy Simon, Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare” va organiza expoziția aniversară „Arta băimăreană 130 (1896 – 2026)”. Un proiect de excepție care reunește, într-o formulă simbolică și profund semnificativă, 130 de lucrări semnate de 130 de artiști, de la Hollósy Simon la Adrian Ghenie, un arc peste timp ce unește generații, stiluri și viziuni. Expoziția va putea fi admirată până în 6 septembrie. Orarul de vizitare la Muzeul Județean de Artă este de marți până duminică, între orele 10-17.