Banca Mobilă BCR își extinde prezența în județul Maramureș. Locuitorii comunității vor avea acces mai facil la servicii financiare și tehnologie

Conceptul de unitate mobilă, găzduită într-un camion modular, a fost creat cu scopul de a facilita accesul comunităților locale din România la servicii financiare și tehnologice.

Maramureș, 4 mai 2026 – Bancă mobilă, o inițiativă comună a Băncii Comerciale Române (BCR), în parteneriat cu Vodafone, OMNIASIG Vienna Insurance Group, BCR Asigurări de Viață VIG, staționează începând de luni, 4 mai 2026, în orașul Seini (județul Maramureș).

Banca Mobilă le va pune la dispoziție locuitorilor o gamă variată de servicii și produse financiare, soluții de protecție și asigurări generale și de viață, acces la tehnologie, dar și cursuri de educație financiară, adresate în special celor mici.

Punctul de lucru mobil BCR va fi deschis în zilele lucrătoare din perioada 4-8 mai, în intervalul orar 10:00-16:00.

Fiecare camion modular este deservit de o echipă formată din doi experți: unul din domeniul financiar-bancar și unul specializat în telecomunicații și tehnologie. La biroul bancar al unității mobile, clienții pot accesa digital, prin George, sau cu sprijinul specialiștilor BCR, întreaga gamă de operațiuni de daily banking, atât pentru persoane fizice, cât și pentru companii:

Deschideri de cont curent și carduri de debit;

Deschideri de depozite și conturi de economii;

Carduri de credit și descoperit de cont;

Acces la digital banking (George);

Credite de consum, precum și refinanțări și restructurări;

Credite ipotecare;

Toate tipurile de asigurări: venituri, de șomaj și de incapacitate de muncă; asigurări de protecție a bunurilor personale, asigurări de locuință, PAD și facultativă; asigurări de călătorie;

Pensii;

Asistență pentru gama extinsă de servicii bancare, inclusiv pentru finanțare în mediul rural prin BCR Social Finance și leasing prin BCR Leasing.

Totodată, camionul modular este dotat cu un echipament multifuncțional, conectat online, care poate oferi următoarele operațiuni:

Eliberare lei sau euro, în numerar;

Depunere de numerar atât pentru persoane fizice, cât și juridice;

Schimb valutar;

Plata numerar a facturilor curente către furnizori;

Reîncărcare cartele Vodafone;

Eliberare mini extras;

Interogare sold;

Schimbare PIN.

Programul BCR de incluziune financiară a comunităților locale și-a început traseul prin România în octombrie 2022, cu misiunea de a ajunge în cât mai multe localități din țară.

În prezent, BCR operează două unități mobile, care au parcurs împreună aproximativ 27.000 de km, au ajuns în peste 50 de comunități și au sprijinit peste 7.500 de persoane prin sesiuni de educație financiară și servicii bancare personalizate.