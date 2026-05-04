Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, la un pas de executare silită

Conducerea Cartel Alfa Maramureș anunță că s-au demarat procedurile prin care Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș urmează să fie executată silit, în cazul unor drepturi salariale obținute de sindicaliști în instanță. Pe lângă sumele datorate, penalitățile aferente sunt și ele consistente și vor supune instituția, și automat și bugetul județului nostru, la o nouă presiune financiară.

„Sunt trei procese și am făcut toată procedura, am depus la tribunal și acum așteptăm încuviințarea tribunalului pentru executarea silită. În momentul în care vine de la instanță încuviințarea, executorul judecătoresc își face datoria. Neacordarea drepturilor obținute în instanță aduce penalități, ori acestea sunt foarte mari. Spre exemplu, pe lângă sumele pe care trebuie să le încaseze oamenii, penalitățile depășesc 1 miliard lei vechi. Sunt 2.500 lei pe fiecare angajat pe acel spor de Covid, care nu s-a acordat. Mai există un spor de 50% câștigat în instanță și acolo sumele sunt de ordinul miliardelor de lei vechi. Dar aceste sume sunt eșalonate în fiecare an. Practic angajații, și-au primit dintr-o sentință judecătorească, 5% din valoarea respectivă. Dar conform Ordonanței Trenuleț care se tot prelungește, aceste sume trebuie acordate procentual într-un termen de 5 ani de zile: 5% anul acesta, 10% anul următor, 50%, în următorul etc până se plătesc în totalitate. Guvernul Bolojan a înghețat și acordarea sumelor în tranșe”, a declarat Florin Hossu, liderul Cartel Alfa Maramureș.

Sindicaliștii mai spun că au purtat discuții cu conducerea Consiliului Județean Maramureș și au prezentat situația, din dorința de a se evita executarea silită a DGAPSC Maramureș. Deoarece rezultatul nu a fost cel scontat, s-a ajuns în această situație.

„Noi am făcut dialog social și am explicat președintelui de Consiliul Județean situația și că nu vrem să ajungem la executare silită, pentru că suntem conștienți că nu sunt bani. Acum, după ce am plătit avocat cu sume consistente și s-au demarat procedurile, degeaba vin și spun că vor să dea sumele, ca să nu plătească penalități. Un an și jumătate am tot așteptat și am tot negociat. Înțelegem situația României și că nu avem numai drepturi, dar există nemulțumiri și din partea membrilor de sindicat, care ne reproșează că noi ținem cu conducerea”, a mai adăugat Florin Hossu.

Conducerea DGASPC Maramureș spune că există deschiderea de a se plăti aceste sume angajaților și precizează că deja o parte din ele au fost achitate.

„La nivelul instituției există deschidere și disponibilitate pentru plata acestor drepturi, în deplin respect față de hotărârile judecătorești definitive și față de munca depusă de angajații noștri. Sumele datorate în temeiul sentințelor civile devenite executorii sunt eșalonate la plată în cinci tranșe, conform cadrului legal aplicabil. În anul 2026, până la acest moment, o parte dintre angajați au beneficiat deja de plata sumelor devenite scadente, în funcție de termenele prevăzute. Totodată, după aprobarea bugetului de către ordonatorul principal de credite, DGASPC Maramureș va continua procesul de acordare a acestor drepturi salariale, astfel încât toți angajații instituției să își primească sumele cuvenite, în conformitate cu prevederile legale”, a declarat Silviu Nicolae Ungur, directorul general al instituției.