Maramureşul are un nou subprefect

Vicepreședintele filialei județene USR Maramureş, Margareta Petruţ se alătură echipei Instituției Prefectului Maramureș în calitate de subprefect. Ea este economistă cu masterat în dezvoltarea afacerilor, antreprenoare cu o vechime de peste 30 de ani. Margareta Petruţ este instructor de arte marțiale și s-a implicat constant în viața civică a orașului și în activitatea unor ONG-uri și cluburi sportive apreciate: din 1995 este vicepreședinte al Clubului Sportiv Kanku din Baia Mare, din 2023 – președinte al Clubului Sportiv Daito Baia Mare și, tot de atunci, membră în Comisia de cenzori a Federației Române de Karate Kyokushin. A intrat în politică în 2019, din dorința de a contribui la schimbarea pe care o așteaptă maramureșenii. Este membră în Biroul Județean USR Maramureș și coordonatoarea departamentului „Femei în politică” la nivel județean, potrivit deputatului USR, Brian Cristian.