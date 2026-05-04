Modificări pentru echivalarea probelor de competențe digitale • Calendar BAC 2026

Ministerul Educației a modificat procedura prin care elevii își pot echivala proba de competențe digitale din cadrul examenului de bacalaureat, introducând posibilitatea depunerii unor copii verificate ale certificatelor, nu doar copii legalizate, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Până acum obligația era de a avea certificate legalizate la notar, o procedură birocratică inutilă.

Metodologia nu modifică lista certificatelor recunoscute și nici condițiile de fond pentru echivalare, ci doar procedura de depunere și verificare a documentelor.

Înscrierea candidaților la sesiune iunie-iulie a examenului de Bacalaureat 2026 va avea loc între 2 și 4 iunie 2026, iar cursurile pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a se vor încheia pe 4 iunie 2026.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2026 – Sesiunea iunie-iulie 2026

• 8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A;

• 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B;

• 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C;

• 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D;

• 29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă;

• 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă;

• 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă;

• 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă;

• 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00);

• 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

• 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor;

• 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale.