O nouă inițiativă antreprenorială, în sprijinul pacienților

Asociația ASSOC anunță un nou start antreprenorial în cadrul proiectului „Dinamism și dezvoltare urbană prin economia socială”, o inițiativă care sprijină comunitatea, dar și sănătatea. Este vorba de firma Kineto Smart Med SRL, înființată cu sprijin financiar european prin proiectul instituției, care oferă servicii de kinetoterapie și fizioterapie persoanelor care au nevoie de recuperare fără durere. Astfel de societăți sunt extrem de necesare, deoarece cererea pe acest segment este foarte mare și listele de așteptare sunt lungi la spitalele care oferă astfel de servicii, gratuit.

„Într-un oraș în care tot mai mulți oameni se confruntă cu afecțiuni musculo-scheletale, recuperări post-traumatice sau efectele unui stil de viață sedentar, Kineto Smart vine cu o abordare personalizată. Serviciile sunt susținute de echipamente moderne și tehnici eficiente de recuperare, care reduc durerea, accelerează vindecarea și redau libertatea de mișcare. Antreprenorul din spatele acestui proiect a arătat că un lucru care diferențiază firma de restul celor de pe piață este misiunea socială pe care și-a propus-o: de a face recuperarea accesibilă și pentru cei care, de cele mai multe ori, rămân în afara sistemului, fie că este vorba de persoane cu venituri reduse, vârstnici sau oameni aflați în situații vulnerabile”, au explicat reprezentanții ASSOC.