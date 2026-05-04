Problema băimărenilor nemulțumiți de pe strada Mărgeanului va fi rezolvată

Autoritatea publică locală a ascultat vocea băimărenilor nemulțumiți de pe strada Mărgeanului din Baia Mare. Ei au reclamat că zona e poluată fonic din cauza mijloacelor de transport în comun. O echipă a primăriei s-a deplasat în zonă pentru a vorbi cu oamenii și pentru a găsi soluții.

„Am auzit mesajele locuitorilor de pe strada Mărgeanului, care ne-au semnalat o situație deranjantă legată în special de autobuzele cu motoare cu combustie care, pentru a intra în baza URBIS, trec zi de zi la câțiva metri de ferestrele acestora, produc zgomot și noxe care intră în locuințele cetățenilor. Am ascultat, am căutat soluția potrivită și astăzi problema este rezolvată. Le-am trasat celor de la URBIS o sarcină clară: intrarea va fi folosită de acum strict de troleele articulate. Și nu doar asta, dar vom reface și partea carosabilă afectată”, au spus cei din echipa primăriei, deplasată la fața locului, pentru a discuta cu locatarii.