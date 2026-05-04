Șantierul deschis la construcția ansamblului de locuințe sociale pentru tineri continuă să avanseze în localitatea Nistru, aparținătoare de orașul Tăuții-Măgherăuș. În această perioadă s-au făcut pași importanți spre finalizarea șantierului.
Astfel: amenajările exterioare sunt în plină desfășurare; au fost montate sistemele de încălzire; interioarele au fost finisate și vopsite; s-au placat cu gresie și faianță toate spațiile construite; a fost montat parchetul și scările interioare de acces la etaj; se lucrează în continuare la rețeaua de utilități. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10: Fondul Local și reprezintă un pas concret pentru tinerii din comunitatea locală, cărora li se va asigura accesul la locuințe sigure, eficiente energetic și adaptate nevoilor lor.
Un nou proiect destinat tinerilor din Nistru se apropie de finalizare
