Un nou proiect destinat tinerilor din Nistru se apropie de finalizare

Șantierul deschis la construcția ansamblului de locuințe sociale pentru tineri continuă să avanseze în localitatea Nistru, aparținătoare de orașul Tăuții-Măgherăuș. În această perioadă s-au făcut pași importanți spre finalizarea șantierului.

Astfel: amenajările exterioare sunt în plină desfășurare; au fost montate sistemele de încălzire; interioarele au fost finisate și vopsite; s-au placat cu gresie și faianță toate spațiile construite; a fost montat parchetul și scările interioare de acces la etaj; se lucrează în continuare la rețeaua de utilități. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10: Fondul Local și reprezintă un pas concret pentru tinerii din comunitatea locală, cărora li se va asigura accesul la locuințe sigure, eficiente energetic și adaptate nevoilor lor.