100 de săli de clase din Târgu Lăpuș, dotate cu aparatură IT, mobilier și materiale didactice

Zilele trecute a fost marcată finalizarea proiectului ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe în orașul Târgu Lăpuș”.

Investiția a fost realizată prin PNRR, fiind un pas important către un sistem educațional adaptat prezentului. Prin acest proiect, infrastructura educațională a fost semnificativ îmbunătățită, fiecare unitate beneficiind de echipamente digitale, mobilier modern și materiale didactice menite să transforme procesul de învățare într-unul mai interactiv și eficient. Sălile de clasă au fost dotate cu table interactive, sisteme IT performante, echipamente multimedia și soluții de conectivitate, iar laboratoarele și spațiile educaționale au fost aduse la standarde actuale. La Liceul Teoretic ”Petru Rareș”, investițiile s-au concretizat în digitalizarea a 31 de săli de clasă, amenajarea unui laborator informatic complet echipat și modernizarea unui laborator de științe, alături de dotarea cabinetelor și a sălii de sport. Liceul Tehnologic ”Grigore C. Moisil” beneficiază acum de 40 de săli complet digitalizate, un laborator IT modern, spații pentru științe și un atelier de practică echipat corespunzător, precum și de îmbunătățiri semnificative în zona cabinetelor și a infrastructurii sportive. În mediul rural, Școala Gimnazială ”Benko Ferenc” din Dămăcușeni a primit dotări pentru cele 6 săli de clasă, un laborator informatic și unul de științe, dar și un cabinet psihopedagogic, toate completate de mobilier nou adaptat nevoilor actuale. La Școala Gimnazială ”Nicolae Steinhardt” din Rohia, 22 de săli au fost digitalizate, iar elevii au acces la laboratoare moderne și la o sală de sport echipată corespunzător, într-un mediu educațional îmbunătățit. Totodată, Grădinița cu Program Prelungit din Târgu Lă­puș oferă acum celor mici un spațiu modern și prietenos, cu săli de grupă digitalizate, echipamente multimedia și mobilier adaptat, completate de un cabinet psihopedagogic.