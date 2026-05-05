Centrul de zi pentru copii din Rona de Sus s-a finalizat

Lucrările la proiectul ”Înființare centru de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie”, realizat în comuna Rona de Sus, s-au finalizat. În aceste condiții, obiectivul este pregătit să-și primească în curând beneficiarii.

În cadrul acestui centru de zi, copiii vor beneficia de un mediu sigur, de activități educative și de sprijin adaptat nevoilor lor, contribuind astfel la prevenirea separării de familie și la dezvoltarea lor armonioasă. Proiectul este finanțat prin PNRR – Componenta C13: Reforme sociale – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie.