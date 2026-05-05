Instabilitatea financiară amână Festivalul de teatru Aproape

Anul acesta, scaunele Festivalului Aproape Baia Mare vor rămâne goale. Vremurile sunt instabile financiar, iar ediția din 2026 nu poate fi organizată.

„Festivalul s-a făcut, în fiecare an, în mare parte din fonduri private: companii mari și mici, locale și naționale. Doar la ediția a II-a (2024) am avut sprijin din partea autorităților, undeva la 30-35% din buget. Ediția a III-a (2025) s-a realizat 100% din fonduri private, o performanță extraordinară, dar un lucru pe care nu mai vrem să-l repetăm. Privatul singur e o performanță, dar un model sustenabil cere parteneriat, și public, și privat. E o raritate să faci un festival de teatru exclusiv din bani privați, mai ales unul ca al nostru: opt zile, cu invitați de seamă și teatre importante, ateliere pentru mii de elevi, concert în aer liber și activități conexe. Ne oprim un an. Ne întoarcem când vom putea construi mai departe. Aproape”, a declarat inițiatorul festivalului, Dragoș Călin.