O săptămână plină de descoperiri, la Centrul Comunitar Multifuncțional

Săptămâna trecută, activitățile de la Centrul Comunitar Multifuncțional din cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare au fost dedicate fascinantei lumi a insectelor.

”Copiii, coordonați de doamnele educatoare, au descoperit fluturele, albina și buburuza, învățând păr­țile componente ale acestora, rolul lor în natură și importanța protejării lor. Prin activități creative, au pictat insecte folosind pensule și culori vii, iar la educație fizică au imitat zborul acestora într-o întrecere a fluturașilor. În cadrul activităților matematice, au numărat bulinele buburuzelor și le-au asociat cu cifrele potrivite. La masa senzorială, copiii au construit faguri din cereale și au explorat forma acestora, iar momentul dulce a fost degustarea mierii aduse de Albinuța Maya”, au precizat responsabilii DAS Baia Mare.