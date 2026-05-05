Pelerinaj național la Sighetu Marmației, pentru comemorarea martirilor secolului XX

De -
0
7

Credincioși din întreaga țară sunt așteptați în Sighetu Marmației, cu ocazia Pelerinajului național la Sanctuarul Martirilor și Mărturisitorilor Români ai Secolului XX. Evenimentul este organizat de Episcopia Greco-Catolică de Maramureș și manifestările se desfă­șoară pe parcursul a două zile, în 8 și 9 mai, îmbinând momentele de rugăciune cu gesturi simbolice de cinstire a martirilor.

Vineri, 8 mai
Ora 18:00 – Moment de rugăciune (Adorație Euharistică) la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței
Ora 19:00 – Deschiderea expoziției ,,Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici Români” – în incinta Memorialului

Sâmbătă, 9 mai
Ora 9:00 – Procesiune de la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței (fosta închisoare din Sighetu Marmației) până la Cimitirul Săracilor
Ora 10:30 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească, celebrată în fața Sanctuarului Martirilor și Mărturisitorilor Români ai Secolului XX, sanctuar în construcție.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.