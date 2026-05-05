Peste 6 milioane de euro pentru proiecte sociale în Recea

Primăria Recea a obținut o finanțare nerambursabilă, aferentă unui proiect vital pentru seniorii comunei. Cu aceasta, sumele pentru proiectele sociale implementate în unitatea administrativ-teritorială au trecut de pragul a 6 milioane de euro.

”Am semnat un contract de finanțare din fonduri europene cu Ministerul Investițiilor și Fondurilor Eurpene – OIR Nord Vest, în valoare de 4.975.049,37 lei cu perioada de implementare de 42 luni. Proiectul se numește «Seniorii Comunității Recea» și considerăm că având în vedere problemele persoanelor vârstnice, este vital pentru seniorii noștri. Acest proiect, împreună cu celelalte trei proiecte sociale semnate, vor duce suma totală accesată la peste 6 milioane de euro pentru comunitatea noastră doar pe proiecte sociale, la care se adaugă sumele accesate pentru restul proiectelor”, au precizat cei din primăria comunei.