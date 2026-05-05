Sume suplimentare, din bugetul local, pentru reabilitarea străzii Victoriei

Administrația locală are în derulare proiectul de reabilitare a străzii Victoriei, finanțat prin Programul ”Anghel Saligny”, cu o valoare totală de puțin peste 40 milioane de lei. În acest an însă, Guvernul a modificat din mers regulile programului Anghel Saligny. Și asta costă scump bugetul municipiului reședință de județ.

”Pentru strada Victoriei, care se reabilitează prin programul Anghel Saligny, a apărut o modificare legislativă care ne obligă, ca beneficiari ai investiției, să venim cu o cotă de cofinanțare de 20% la tot ceea ce a rămas lucrări neefectuate. Strada Victoriei ne costă, din bugetul local, circa 20 de milioane de lei, pe lângă cele 43 de milioane pe care le-am primit prin programul Anghel Saligny. Însă un lucru este cert: proiectele vor continua și vor fi și finalizate, chiar în aceste condiții”, au spus reprezentanții autorității municipale. În acest sens, Consiliul Local a aprobat recent proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului rămas de executat și decontat aferent contractului de finanțare respectiv și care se va executa în anul 2026 integral, pentru obiectivul de investiții, precum și aprobarea suportării din bugetul local a 20% din valoarea aferentă contribuției de la bugetul de stat, pentru restul rămas de executat. Tradus în cifre, asta înseamnă suma de 4,900,671 lei cu TVA, bani cuprinși în bugetul Municipiului Baia Mare pentru anul 2026. Bani la care se adaugă și cheltuielile neeligibile, ce trebuie asigurate tot din bugetul local.