Viceprimarul orașului Târgu Lăpuș, exclus din PSD

Viceprimarul orașului Târgu Lăpuș, Călin Bud, a fost exclus din PSD. Acestuia i s-a cerut demisia din funcția publică pe care o ocupă și ar fi urmat să rămână activ ca și consilier local.

”Colegii (n. red. din organizația PSD Târgu Lăpuș) au decis solicitarea demisiei domnului Călin Bud din funcția de viceprimar al orașului Târgu Lăpuș, dar, în același timp, i s-a propus să rămână consilier local din partea PSD și să continue să lucreze alături de echipa cu care a ajuns în Consiliul Local. Din păcate, această decizie nu a fost respectată, iar ulterior organizația locală a luat hotărârea de excludere. În calitate de președinte al PSD Maramureș, nu am făcut alt­ceva decât să iau act de decizia organizației locale, care trebuie respectată. Este important de subliniat că aceste decizii se iau la nivelul organizației direct implicate, în urma votului tuturor colegilor prezenți, și nu unilateral”, a declarat Gabriel Ze­tea, președintele PSD Maramureș.