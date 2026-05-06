Alte 5,3 milioane de lei, alocate în acest an pentru Barajul Runcu

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat alocarea de sume record pentru proiecte strategice blocate de ani buni sau altele care au pierdut finanțarea prin PNRR.

Astfel, bugetul Administrației Naționale ”Apele Române” (ANAR) pentru acest an cuprinde 250 de milioane de lei pentru investiții în diguri, baraje și poldere, la care se adaugă peste 50% din bugetul de bunuri și servicii, care vor merge pentru mentenanța construcțiilor hidrotehnice și alte 260 de milioane de lei din bugetul național, sume care vor fi folosite pentru infrastructura critică împotriva inundațiilor. În bugetul ANAR este cuprinsă însă și suma de 5,3 milioane de lei pentru Barajul Runcu, obiectiv început în 1985, ajuns în prezent la un stadiu de 90%. Proiectul strategic pentru Maramureșul istoric se va finaliza în 2031.