Discrete știri ce nu fac „breaking news”-uri, vitale

Din păcate, știrile în care nu moare nimeni, nu „conțin” violuri și nu cad bombe, nu mai sunt interesante. Deși ar trebui, spun ceva despre Lumea reală, nesenzațională. Doar că nu au stofă de breaking news. Chit că ne definesc viața reală, palpabilă.

Într-o croazieră de lux de pe vas în Mediterană, au fost ridicați cinci bolnavi și trei morți, se suspectează o epidemie de hantavirus. Fabulosul turneu de golf al lui Trump de la Miami, unde și-a pus statuia de aur…nu s-a mai ținut, nu s-a prezentat nimeni! Ungaria sub nouă conducere vrea să înlocuiască în Ardeal influența electorală a UDMR cu fundația „Mișcarea pentru o Transilvanie mai egală”. Altă pălărie la Mărie, dar „mai egală”?? Pe coastele Yemenului, pirați au capturat un petrolier și-l duc în Somalia. În SUA, procurorul general cel nou e mai sadic decât Pam Bondi, a redeschis calea pentru execuțiile cu pluton de execuție, electrocutare și asfixiere cu gaz. Americanii sunt surprinși, au primul președinte care i-a pus pe lista încălcării drepturilor omului, din istorie. Însă senatorul Bernie Sanders ne atrage atenția că familia Trump s-a îmbogățit cu 4 miliarde de dolari în acest mandat prezidențial, până acum, din crypto, afaceri în Golful Persan, Truth Social, hotel în Hanoi etc. În Europa, aflăm că statul norvegian a preluat de la firme un zăcământ de pământuri rare numit Fen, cu 15,9 milioane tone de oxizi, ce aproape anulează dependența de China. În Rusia însă, o președintă a Comisiei Dumei de Stat pentru familie zice că ar trebui interzisă fertilizarea artificială, femeile sigure să se culce cu bărbații ce revin de pe front. Serios a zis-o! Cât despre starea economiei mondiale… așa cum Kennedy Center s-a închis pentru reabilitări pe doi ani, în paranteză din cauza lipsei de clienți și de artiști, legendarul hotel Burj al Arab din Dubai se închide pentru 18 luni, tot așa, „pentru reabilitare”. Băncile din Olanda și-au făcut propriile programe online, pentru a nu mai plăti celebrelor rețele americane, la fiecare tranzacție. Se numește Ocolirea dolarului, exact ce face China, Rusia, Iranul. Ce-au încercat să facă Gaddafi sau Saddam Hussein înainte de a fi maziliți. Doar că acum o face și lumea civilizată.

La noi, fac valuri atât pierderea a 458 milioane euro din PNRR cât și moțiunea de cenzură. Și nimeni nu spune pe șleau că s-au pierdut pentru că legea pensiilor speciale a fost amânată de 6 ori la CCR. Că AMEPIP nu și-a făcut treaba la numirea șefilor în companii de Stat. Că în Energie și Transporturi e jale. Din document al Comisiei Europene, nu din povești. Iar Europa s-a cam săturat să ne dea bani, mai ales că-i stricăm pe piste de biciclete, pompe de încărcare electrice și stații de autobuz inteligente, dar fără linii de autobuz. În altă ordine de idei, cineva a pus în paralel situația Greciei din 2010 și a noastră din 2025…în materie de deficit, datorie, PIB, creștere economică, inflație, șomaj, rating de țară, probleme fiscale ascunse. Nu suntem acolo dar ne îndreptăm cu furie! Vorba Times New Roman, româncele nu mai fac copii că trebuie să crească 3 pensionari, 2 colonei și un popă… Iar la noi în Maramureș, cică primim 5,3 milioane lei pentru barajul Runcu și el va fi gata…în 2031. Minus 1986 dă 45 de ani. Au trecut două orânduiri și 6 președinți! Sindicaliștii din CFR ne amintesc că deși rețeaua feroviară a crescut cu 4 kilometri anul trecut, ea a scăzut cu 154 de kilometri de 6 ani încoace… În fine, să încheiem și cu o veste bună: în clasamentul mondial al sustenabilității alimentare, cu Guyana singura țară sustenabilă și cu Vietnamul și China pe locul 2, România, alături de Serbia, Spania și Ucraina, are 5 din 7 puncte, referitoare la grupele de alimente necesare traiului. Culmea, magazinele sunt pline de produse industriale ce imită cele alimentare, aduse de la Dracu’. Oare nu suntem destul de patrioți, decât în online? Și de ziua națională?