Guvernul Ilie Bolojan, demis prin moțiune de cenzură

Reacții de la lideri politici maramureșeni

Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Parlamentarii au votat în favoarea moțiunii cu peste 280 de voturi „pentru”, peste pragul necesar de 233 de voturi pentru ca Executivul să fie înlăturat. În urma votului, Guvernul rămâne interimar până la formarea unui nou Cabinet.

Rezultatul votului nu a fost o surpriză pentru liderul Partidului Național Liberal (PNL) Maramureș, Ionel Bogdan, care se aștepta la acest deznodământ.

”Era un rezultat de așteptat și care era prefigurat având în vedere alianța AUR-PSD din Parlamentul României, la care sigur că s-au adăugat voturile SOS și POT. Nu e nicio surpriză pentru noi. Surpriza, în premieră, este că, pentru prima dată se face o alianță în Parlamentul României, pentru dărâmarea unui guvern, fără să ai un plan de viitor. Ce punem în loc? Asta e prima mare surpriză a acestui vot. Așadar, așteptăm din partea PSD și AUR să vină cu o propunere de guvern și să guverneze mai bine de­cât a făcut-o Ilie Bolojan până acum. PNL-ul, din parlament, va sprijini în continuare proiectele importante pentru țară și direcția pe care am sprijinit-o și până acum: reforma, tăierea cheltuielilor inutile și a sinecurilor din zona publică”, a declarat Ionel Bogdan, președintele PNL Maramureș.

Conducerea Partidului Social Democrat (PSD) Maramureș consideră că numărul mare de voturi cu care a fost demis Ilie Bolojan este rezultatul politicilor sale, care au dus la scăderea puterii de cumpărare a cetățenilor.

”Din toate discuțiile pe care le-am avut cu foarte mulți parlamentari, nemulțumirile erau foarte mari. Nemulțumirile parlamentarilor și ca de altfel ale tuturor românilor, sunt legate de politicile publice prost gândite de că­tre administrația Bolojan. În loc să înceapă reformele pe care le-am promis împreună, cu eliminarea privilegiilor în special din administrația de la București, Guvernul Bolojan a început cu creșteri de taxe atât pentru firme cât și pentru populație. Iar pentru asta, astăzi (n. red. ieri) domnul Bolojan a plătit cu func­ția. Așteptăm, în perioada imediat următoare, convocări ale președintelui României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, pentru a găsi o soluție rapidă pentru deblocarea crizei politice, pentru reinstalarea unei puteri pro­europene, sigur fără primul ministru Ilie Bolojan, dar cu aceleași partide cu care am guvernat până acum. PSD va avea un mandat la Cotroceni, pe care l-am transmis deja președintelui Nicușor Dan, care înseamnă ori refacerea coaliției proeuropene, fără Ilie Bolojan, dar cu PNL, USR, UDMR, minoritățile naționale și PSD sau PSD merge în opoziție”, a declarat Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș.

Reprezentanții Uniu­nii Salvați România (USR) Maramureș au precizat că toți miniștrii formațiunii politice vor urgenta reformele în ministerele pe care le conduc, până la formarea unui nou guvern.

”Rezultatul este neașteptat, mai ales în condițiile în care o parte dintre semnatarii moțiunii au anunțat că nu o vor vota. O surpriză a reprezentant-o votul grupului minori­tăților naționale și o parte dintre colegii afiliați. În săptămânile care urmează până la negocierea unui nou Guvern sau a unei noi majorități, atât miniștrii USR, cât și secretarii de stat și oameni din aparatul guvernamental, vor încerca să împingă cât se poate de mult din reformele pe care le-au început și să grăbească toate deadline-urile, astfel încât să nu se rateze, în măsura în care se poate, fonduri europene și să urgenteze tot ce se poate la nivel de proiecte începute. Să se cunoască că USR a fost la guvernare”, a declarat Brian Cristian, deputat USR de Maramureș.