Înscrieri și reînscrieri la grădiniță

Părinții vor pu­tea reînscrie copiii la grădiniță și creșă începând cu 18 mai, iar înscrierile vor avea loc în perioada 25-29 mai 2026 în Etapa I, conform calendarului publicat în Monitorul Oficial. Pe cererea-tip de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe.

Înscrierea se face în funcție de vârsta copilului, în limita locurilor aprobate prin planul de școlarizare. Numărul de locuri acordat asigură, cu prioritate, cuprinderea întregii generații a copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a copiilor de 5 ani în grupa mare din în­vă­țământul preșcolar.

Etapa de reînscriere la grădiniță 2026: 18-22 mai 2026

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă. În cazul în care numărul cererilor de reînscriere în grupa mică, nivel preșcolar, este mai mare decât numărul locurilor disponibile, vor fi aplicate criteriile de departajare generale și specifice. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri: 22 mai.

Înscriere grădiniță și creșă – Etapa I: 25 mai – 18 iunie 2026

25-29 mai 2026 (colectare cereri); 2-8 iunie 2026 (procesare cereri Faza I – prima opțiune); 9-12 iunie 2026 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune); 15-17 iunie 2026 (procesare cereri Faza a III-a – a treia opțiune). Copiii sunt înscriși pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri. În situația în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, comisia de înscriere și distribuire aplică criteriile de departajare generale și specifice. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri – 18 iunie 2026.

Înscriere grădiniță și creșă – Etapa a II-a: 22 iunie – 9 iulie 2026

22-26 iunie 2026 (colectare cereri); 29 iunie-1 iulie 2026 (procesare cereri Faza I — prima opțiune); 2-6 iulie 2026 (procesare cereri Faza a II-a — a doua opțiune); 7-8 iulie 2026 (procesare cereri Faza a III-a — a treia opțiune). În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri – 9 iulie 2026.

Etapa de ajustări – 17-27 august 2026

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri ori din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de inspectoratele școlare județene/al municipiului București și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar.