Interimatul la Teatrul Municipal Baia Mare, asigurat de Raluca Rusu

Începând de ieri, 5 mai, managementul Teatrului Municipal Baia Mare va fi asigurat interimar de către Raluca Rusu (fost Director General Adjunct al instituției).

”Preiau această responsabilitate cu seriozitate și cu încredere în echipa teatrului. În această perioadă, prioritatea este asigurarea continuității activității și buna funcționare a instituției”, a declarat Raluca Rusu. Noua conducere interimară a fost numită după ce fostul director, Radu Macrinici a fost pus „pe făraş” în urma evaluării activităţii pe 2025 când a obţinut o notă de 5,83. Problemele au apărut după ce în spaţiul public s-a tras un semnal de alarmă cu privire la situaţia financiară dezastruoasă ca urmare a încasărilor slabe din ultimii ani. Activitatea teatrului se desfășoară în continuare conform programului stabilit, iar spectacolele și proiectele în curs continuă, inclusiv cea de-a 32-a ediție a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului ATELIER (13-19 iunie 2026).