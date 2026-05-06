Jumătate din bugetul local pe 2026 va merge către Spitalul Municipal Sighetu Marmației

Primăria Sighetu Marmației nu are încă adoptat bugetul pe anul în curs. O va face, cel mai probabil, săptămâna viitoare. Însă, circa jumătate din bugetul propus va merge spre Spitalul Municipal. Aici sunt în derulare o serie de proiecte de extindere și modernizare a unității spitalicești.

„Nu avem încă bugetul aprobat, au întârziat și de la București. În 7 mai este dezbatere publică și săptămâna viitoare (n.r. 11 – 12 mai) vom convoca ședința de Consiliu Local pentru aprobare. Însă bugetul nu e la ce ne-am fi așteptat. Ne-am fi dorit să fie mult mai generos, dar eu zic că ne descurcăm la ce ne-am propus anul acesta. Sper să ne încadrăm. Bugetul ar fi de 400 milioane de lei. Însă aproape jumătate din Bugetul consolidat merge la Spitalul Municipal, fiind cel mai mare angajator din subordinea noastră. Dar banii provin de la Ministerul Sănătății pentru salarizarea personalului medical. Acolo avem și foarte multe lucrări, pe PNRR. Vorbim de 2 extinderi și reabilitări de clădiri, dar avem și o clădire nouă – o spălătorie. Cotele au rămas la nivelul anului trecut, nici nu au scăzut, nici nu au crescut”, a declarat, pentru Graiul Maramureșului, Vasile Moldovan, edilul municipiului.