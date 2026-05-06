Premii pe bandă rulantă la Olimpiada de Benzi desenate pentru Colegiul de Arte Baia Mare

Elevii din clasele a IX-a și a X-a, de la Colegiul de Arte Baia Mare, coordonați de profesor Barbu Crăciun, au luat toate premiile la secțiunea specifică vârstei lor, la Olimpiada de Benzi Desenate, ediția a VI-a, anul Nadia. Gala de premiere va avea loc în data de 15 mai, ora 11, la Muzeul Sportului din București. Au fost obținute următoarele premii:

Clasa a IX-a:

Premiul I – Antonia Rita Lenghel;

Premiul al II-lea – Denisa Mihaela Cupșa;

Premiul al III-lea – Anastasia Daniela Magdău;

Mențiune – Oana Lupu.

Clasa a X-a:

Premiul I – Alexia Gredeș;

Premiul al II-lea – Victoria Copos Flaut;

Premiul al III-lea – Irina Herța;

Mențiune – Emanuel Mircea Nistor.

„Perfect 10 / 10 Perfect” a fost tema celei de-a VI-a ediții a Olimpiadei de Benzi Desenate. În 2026 se sărbătoresc 50 de ani de la primul „10 Perfect” obținut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Pentru a marca acest moment inedit din istoria sportului internațional, organizatorii Olimpiadei de Benzi Desenate au dedicat cea de-a VI-a ediție a concursului multiplei campioane olimpice Nadia Comăneci și performanței sale care a schimbat modul de afișare a notelor obținute de sportivi la toate competițiile naționale și internaționale.