Sarmale și serotonină, la Muzeul Satului

Joi, 7 mai, de la ora 15, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău vă invită la experiență culinară deosebită în cadrul unui eveniment special despre „oameni, gusturi și povești care merită împărtășite”: Bucătăresele satului & Sarmale și serotonină.

În centrul atenției vor fi socăcițele care duc mai departe rețetele și spiritul satului, printr-o demonstrație culinară autentică și o expoziție de fotografie ce surprinde farmecul bucătăriei tradiționale. Evenimentul va culmina cu lansarea cărții „Sarmale și serotonină”, autor dr. Camelia Burghele.