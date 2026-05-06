Unele s-au petrecut. Altele le visăm • Reinventarea Maramureșului, în curs. Sisific

E clar pentru toată lumea că Lumea, România, evident și Maramureșul trec prin schimbări majore. Unele vizibile. Unele benefice. Altele nu. Am sugera să nu cădem în capcana nostalgiei. Unele lucruri trebuiau să se schimbe. Exemplificăm cu mineritul. Sigur că nu trebuia închis așa, abrupt, la comandă, tot, câtă vreme erau locuri unde minerii erau pe filon de aur și înaintau cu sârg. Dar la fel de adevărat că o mină gen Baia Borșa lucra în anii 90 cu pierdere 10:1. Sigur, reamintim… mineritul oferea vreo 10.000 de locuri de muncă, metalurgia aferentă încă 3-4000!

Una caldă…

Cum au evoluat lucrurile? O imagine pozitivă primim de la combinatul Phoenix, în curtea căruia se nivelează și se va face câmp de fotovoltaice. Locul care a hrănit mii de familii dar care ne-a poluat de ne-a dus în vârf de top european va produce acum, ironic sau nu, energie verde. Apoi, avem căi ferate uitate, demontate. În Baia Sprie, ea a devenit strada Gării, cu case, viață. În Rona de Sus, o cale ferată îngustă ce pleca cu sare de la Coștiui, a devenit porțiune de stradă! Minele de sare au devenit, cu timpul, stațiuni balneoclimatice, la Ocna Șugatag și sperăm, iar, la Coștiui, la fel ca la Slatina, dincolo de graniță, în fostul Maramureș istoric. În materie de minerit, aducem iar în atenție exemplul tunelului de la Runcu la Valea Neagră-Firiza, făcut pentru a asigura din Runcu suplimentare pentru Firiza. Tunel-tunel, se poate vedea, pe Valea Neagră. Adică s-a putut face cu mineri lucrări utilitare separat de a căuta minereu. Ne stă în gușă s-o zicem… se putea face și tunelul pe sub Gutâi tot așa, să nu mai aibă politicienii cu ce se împăuna la fiecare alegeri.

Una rece

Aici din păcate sunt multe. Mai toate. O mulțime de hale și de zone miniere stau părăsite și se distrug din cauze bine-cunoscute. În unele se face paintball, tot e ceva. S-a făcut tacit și-n curtea Romplumb… În curți de mine se depozitează lemn sau sunt gatere, pe alocuri. Sau mașini vechi părăsite. Sute de clădiri părăsite în Maramureș, fie ele miniere, cabane silvice ori chiar pichete de grăniceri, sus, în munții Maramureșului. Dar zecile de școli închise? Dar foste primării sau clădiri ale unor instituții în teritoriu? Blocuri întregi, ale celor de la Pajiști, IPEG etc. Cu doar 4-5 asemenea clădiri s-ar caza oamenii străzii sau s-ar anula un cartier cu nume de pârâu, deși experimentul birourilor Phoenix n-a fost chiar unul fericit. Dar să nu punem presiune numai pe industrie. Cum ar fi să se facă un efort să se tundă fostele livezi părăsite de la Lăpușel, Băsești, Coroieni etc și să lăsați oamenii să culeagă?! Cum ar fi ca după finalizarea războiului din vecini și după ce trece pericolul traficului cu chestii grele… să se reînvie micul trafic? Ce a existat dintotdeauna, în orice loc, pe orice graniță din lume? Și revenind la agricultură, avem pășuni întinse și degeaba, pe care nu mai paște nimeni nimic… la Săcălășeni, Coltău, Mocira, prin tot Maramureșul. Nu știm matematica lui Trump, dar dacă am umple cu fotovoltaice pășunea Tătaru, de exemplu, mai ales că are animale de numărat pe degete, am da curent întregului județ. Poate că n-ar arăta frumos. Dar poate am avea facturi decente, deși… baiul pare a fi mult mai sus, ierarhic, nu la producție. Sau la Izvoare. Sau sus în munți, nu obligatoriu în rezervații.

Dar cum ar fi ca doar să se respecte legile, simplu? De exemplu balastierele să devină pe bune lacuri cu pește. Și uite-așa ajungem la turism. Mult invocat, plimbat pe la târguri. Suntem conștienți că doar cu manifestări în Muzeul Satului și cu strâns șurubul la pensiuni, cu controale, nu se prea poate face turism. Nu azi, când românul poate pleca oriunde în lume. Când străinul care a văzut Lumea vrea ceva deosebit. Avem de arătat străzi tradiționale, nu sate întregi. Avem de arătat sărbători populare dar nu o facem. Putem organiza concerte dar… cineva a învățat poporul cu concerte gratis și e greu acum să convingi omul să scoată suta de lei plus consumația. Am putea face turism în munți dar legea nu te lasă să te apropii cu mașina de destinație, cât de cât. Zonele legendar tradiționale gen Valea Izei sau a Marei ori a Cosăului mai au porți la biserici, pensiuni. Cu drag te uiți când vezi o masă la poartă cu produse, oriunde în Maramureș, din păcate cu prețurile aliniate și surclasând cele din marketul din apropiere. O replică superbă din recentul film Magul de la Kremlin 2025, despre consilierul principal al lui Vladimir Putin, are o replică superbă dată de un afacerist rus de anii 90 (Dmitri Sidorov, personaj absolut real): „Am făcut sticle cu whisky, nu contează dacă real sau nu. Le-am scos la vânzare cu 50 de dolari, nu le-a luat nimeni. Am pus preț 500 de dolari, au trecut pe loc…” Așa să fie?

În fine, concluzionăm. Maramureșul e în schimbare. Greu și cu nuanțe. Locul fabricilor îl iau supermarketurile, vezi Fabrica de lapte, filatura, cea de mobilă. Locul minelor îl revendică gunoaiele și animalele sălbatice. Locurile virane devin blocuri elegante. Avem ceva dubii și acolo, știind prețurile, dar nu pricepem încă fenomenul: cum să construiești atât într-un oraș mic, ce nu se dezvoltă, apoi vinzi apartamentele cu prețuri serioase? Cine le cumpără? Haldele și iazurile miniere rămân dovada vremurilor apuse. Căi ferate devin străzi. Pășunile nu devin nimic, deocamdată. La fel clădirile părăsite, cu sutele. Nici livezile vechi. Dacă s-ar face o scanare serioasă a Maramureșului, mai mult de jumătate ar fi fâneață, un sfert pădure. Pe un sfert noi, furnicile, avem orașe, sate, drumuri, fabrici. Cu o observație. Profit.ro scrie că avem așa: „În România există peste 2,5 milioane de locuințe nelocuite (conform datelor de la Recensământul 2021, analizate în 2025-2026), ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din totalul locuințelor din țară. Numărul acestora a crescut semnificativ, cu peste 76% față de recensământul din 2011”. Regiunea de Nord-Vest are 314.458 case și 974.624 camere neocupate. Iar Maramureșul ar avea 40.012 locuințe și 142.893 camere neocupate. Patruzeci de mii de locuințe neocupate? Și noi suntem nedumeriți de ce merge atât de greu reinventarea Maramureșului? Păi cu cine?