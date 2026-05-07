Au demarat lucrările la proiectul de 18 milioane de euro din Vișeu de Sus

Vești bune pentru cetățenii orașului Vișeu de Sus. S-a dat startul, după multă vreme, la marele proiect de infrastructură pentru apă și canalizare, implementat de societatea Vital.

„După ani de promisiuni și luptă birocratică, lucrările pentru extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare au fost demarate! Prin proiectul derulat de Vital SA, sunt vizate atât extinderi de rețele noi, cât și reabilitări de conducte existente, stații de pompare, gospodării de apă, acoperind astfel un sector deficitar, pentru care au fost depuse eforturi semnificative în a-l rezolva. Se lucrează pe mai multe fronturi simultan, prin asocierea Prodeximp – ALAVAL – Dacia Asphalt, într-un proiect de peste 18 milioane de euro la nivelul orașului”, au spus cei din administrația locală.

Într-un context deloc ușor, Orașul Vișeu de Sus are în derulare investiții de peste 100 de milioane de euro: modernizări de străzi, apă, canalizare, extinderea rețelelor de gaz, investiții în educație, precum Școala Româno-Germană Vișeu de Sus și programe de reabilitare a blocurilor, unde șantierele vor fi deschise foarte curând. Astfel, acum este o perioadă intensă, cu lucrări în desfășurare în mai multe zone ale orașului. Disconfortul este însă temporar, dar rezultatele se vor vedea pe termen lung – un oraș mai bine conectat, mai curat și mai dezvoltat.