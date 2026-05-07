Bani alocați de Consiliul Local Baia Mare pentru Ziua Copilului

În ultima ședință a Consiliului Local a fost aprobată suma de 150.000 de lei pentru organizarea evenimentelor de 1 Iunie.

„Tranzităm o perioadă în care bugetul e restrâns, accelerăm cu investițiile, în care fiecare leu trebuie bine drămuit și în care tentația de a amâna sau de a reduce este mare. Dar pentru administrația pe care am onoarea să o conduc, membrii comunității noastre sunt prioritatea zero, punctul de plecare al fiecărei decizii, de la mic la mare! Și tocmai de aceea, deși perioada economică nu este grozavă, copiii nu pot și nu trebuie să aștepte. Ei nu înțeleg crize și priorități administrative, și nici nu ar trebui să înțeleagă! Tot ce știu este că vine vara, că 1 Iunie e ziua lor și că orașul în care trăiesc îi prețuiește”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului.