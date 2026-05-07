Două spitale din Baia Mare, sprijinite pentru achiziționarea de aparatură medicală

Consiliul Județean (CJ) Maramureș va sprijini în continuare investițiile în Sănătate. În acest sens, două dintre cele mai performante unități spitalicești din județ vor primi bani pentru achiziționarea de aparatură medicală, în ciuda resurselor financiare limitate.

„Vorbim despre două spitale care, astăzi, sunt etalon la nivel național. La Spitalul de Boli Infecțioase, fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete spunea clar că aici a găsit cel mai complex și profesionist Ambulatoriu Integrat construit în România prin PNRR. La Spitalul Județean de Urgență, în doar 10 luni de când managementul a fost preluat de dr. Rareș Pop au fost atrase investiții în aparatură medicală de peste 100 de milioane de lei. Când vorbim de Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie, am stabilit în bugetul pentru anul în curs să continuăm dotarea cu aparatură performantă: pentru Centrul de Sănătate Mintală vom aloca 2,2 milioane de lei; pentru Radiologie și Imagistică vom achiziționa un aparat RX și un ecograf, în valoare de 1,8 milioane de lei”, a declarat Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.

În cazul Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, există mai multe programe finanțate prin fonduri europene, unde vorbim de bani atrași prin proiecte câștigate.

„Un program de screening neonatal, în valoare de 4 milioane de lei – screeningul neonatal înseamnă testarea nou-născuților, încă din primele zile de viață, pentru depistarea precoce a unor boli grave, rare sau metabolice. Practic, aceste teste pot salva vieți și pot preveni dizabilități severe prin intervenție timpurie. Programul USTAC Cardiologie, în sumă de 5 milioane de lei, destinat modernizării și creșterii capacității de intervenție în bolile cardiovasculare. Program la Neurologie în sumă de 22 de milioane de lei, pentru dezvoltarea serviciilor și dotarea cu tehnologie de ultimă generație”, mai arată oficialii CJ Maramureș.

Pe viitor, se dorește dotarea unității cu aparatură medicală extrem de necesară pentru tratamentul bolnavilor de cancer, fiind necesar un nou accelerator liniar pentru radioterapie.

„Ne propunem să atragem aparatură nouă în valoare de peste 30 de milioane de lei. Un accelerator liniar pentru radioterapie – un echipament esențial în tratamentul cancerului, care permite iradierea precisă a tumorilor, protejând țesuturile sănătoase și crescând șansele de vindecare. Un artroscop utilizat în intervenții minim invazive la nivelul articulațiilor, care reduce durerea, timpul de recuperare și riscurile pentru pacienți; un angiograf monoplan – aparat esențial pentru investigarea și tratarea bolilor vasculare, inclusiv intervenții salvatoare în caz de infarct sau alte afecțiuni grave și aparatură de anestezie compatibilă 3 TESLA, necesară pentru siguranța pacienților în proceduri complexe și investigații de înaltă performanță”, mai precizează reprezentanții instituției.