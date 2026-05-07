Elevii mai multor localităţi din Maramureş trebuie să restituie banii pentru navetă

Elevii navetişti ai mai multor licee din judeţul Maramureş sunt buni de plată. Ei trebuie să înapoieze sumele forfetare primite în luna februarie pentru decontarea transportului rutier. Problemele sunt în localităţile unde există şi rute feroviare. În mod normal, elevii ar fi trebuit să utilizeze trenul pentru transportul de la domiciliu la liceu. Situaţia a ieşit la iveală în urma unui audit financiar. Auditorul a dispus recuperarea sumelor de la şcoli, iar banii sunt acum imputaţi de la beneficiari, adică de la liceeni.

„Astăzi, domnii de la Ministerul Educaţiei au observat că în aceste localități există tren. Deși copiii fac naveta cu mașina personală sau autobuz pentru elevi, acum s-au trezit să le ceară banii înapoi la copii. Trebuia verificat de la început dacă există sau nu mijloc de transport în comun gratuit și să nu se dea bani deloc, nu acum să le ceară banii înapoi. Știm toți care este condiția trenurilor din România! Iar dacă doriți să judecați elevii care au acceptat banii, gândiți-vă la cei din Parlament care fură banii oamenilor în fiecare zi prin taxe imense”, au scris unii părinţi supăraţi, pe reţelele de socializare.

Oficialii Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş afirmă că problemele au fost semnalate în urma unui audit realizat la mai multe licee din judeţ.

„S-au desfăşurat activităţi de audit la mai multe unităţi de învăţământ din judeţ. Au fost formulate observaţii privind modul de decontare al transportului elevilor navetişti, în special în situaţiile în care exista posibilitatea utilizării transportului feroviar. Aici vorbim de o problematică ce ţine în mare măsură de cadrul legal aplicabil în anumite cazuri şi situaţii deosebite. Există speţe diferite de la o unitate la alta. În anumite cazuri, transportul rutier utilizat de elevi nu avea la acel moment licenţa atribuită prin procedura prevăzută de legis­laţia transportului public judeţean. Auditorii au precizat că elevii ar fi trebuit să utilizeze transportul CFR. Pe de altă parte, şcolile aveau în vedere realitatea practică: accesibilitatea pentru elevi, orarul adaptat programului şcolar şi faptul că transportul rutier era efectiv utilizat de comunitate. În acest context, au dat sume forfetare. În mod cert e important să sprijinim elevii de liceu care nu au posibilitatea de a urma cursurile în localitatea de domiciliu şi pentru care naveta reprezintă o condiţie esenţială pentru a avea acces la educaţie”, a explicat Simona-Ioana Marcu, inspector şcolar pentru managementul instituţional şi purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş.

Pentru a se clarifica situaţia, s-a solicitat un punct de vedere oficial de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

„Sunt puncte de vedere diferite formulate de unităţile de învăţământ vizavi de interpretarea prevederilor legale. Pentru a clarifica unitar aplicarea legislaţiei, am transmis Ministerului Educaţiei două solicitări oficiale, astfel încât toate unităţile de învăţământ să beneficieze de o interpretare clară şi predictibilă. E vorba de acele localităţi unde pe lângă mijloacele de transport în comun exista şi transport feroviar pe acele rute. În mod normal, elevilor li se puteau deconta biletele de tren, ori ei au primit sume forfetare”, a adăugat inspector şcolar Simona-Ioana Marcu.

Deocamdată, rămâne valabilă dispoziţia transmisă în urma auditului financiar: recuperarea sumelor de către şcoli, iar unităţile de învăţământ nu au încotro: trebuie să le ceară elevilor să restituie sumele forfetare pentru transportul rutier.