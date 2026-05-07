Furnizor nou de servicii conexe actului medical, în Târgu Lăpuș

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș a încheiat contract cu un nou furnizor de servicii conexe actului medical în Târgu Lăpuș. Astfel, din luna mai, persoanele cu tulburări din spectrul autist (TSA) vor beneficia de servicii specializate în zonă.

„Pentru familiile din zona Târgu Lăpuș, această contractare înseamnă un pas concret spre servicii mai aproape, mai ușor de accesat și susținute prin sistemul public de asigurări de sănătate. Pentru un copil diagnosticat cu tulburare din spectrul autist, apropierea de terapie, continuitatea intervenției și sprijinul specializat pot face o diferență reală în evoluția sa”, a declarat Adrian Mădăras, director general CAS Maramureș.

Mai exact, este vorba despre Cabinetul Individual de Psihologie Pop Evilke Ibolya, destinat persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, în cadrul Subprogramului național de servicii conexe acordate persoanelor diagnosticate cu TSA, parte a Programului național de sănătate mintală. Prin acest subprogram pot fi acordate servicii de psihoterapie, consiliere psihologică clinică, consiliere sau intervenție de psihopedagogie specială-logopedie, precum și intervenții psihologice validate științific. Fiecare persoană inclusă în program beneficiază de un plan de intervenție personalizat, adaptat nevoilor sale, cu reevaluare periodică. Astfel, sprijinul acordat poate fi urmărit, documentat și corelat cu evoluția pacientului. Cabinetul este situat pe str. Doinei nr. 44, bloc B7, ap. 44, etaj 1 și funcționează după următorul program: luni-vineri, 08:00-14:00 și 14:00-20:00. Tel. 0744-546.298