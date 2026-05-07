Investiții consistente în unitățile de învățământ din Baia Sprie

Proiectul de dotare a unităților de învățământ cu mobilier, materiale și echipamente digitale pentru toate școlile și grădinițele din Baia Sprie și localitățile aparținătoare se finalizează. În ultimele două săptămâni, s-au recepționat materiale pentru sălile de clasă de la grădiniță, pentru laboratoare, ateliere, cabinete și săli de sport.

„Proiectele accesate prin PNRR au reprezentat pentru administrația noastră un real ajutor în redefinirea activității didactice în orașul nostru, atât din prisma reabilitării clădirilor, cât și din punctul de vedere al dotării școlilor și a grădinițelor. O școală renovată nu înseamnă nimic fără materiale de studiu. Am profitat la maximum de oportunitățile de finanțare și am depus eforturi considerabile pentru a atrage fonduri. Implementarea proiectelor de reabilitarea și dotare pentru școli a durat o perioadă relativ lungă în care atât echipele de implementare, cât și elevii și cadrele didactice, constructorii și toți cei implicați au cooperat pentru ca în septembrie, la începutul noului an școlar toate școlile să fie pregătite pentru copiii noștri”, au punctat cei din Primăria Baia Sprie.