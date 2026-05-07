Ioan Pop Vereta este Artistul Anului 2026

Ziua Artistului Plastic Băimărean a fost marcată în 5 mai la Centrul de Artă Contemporană „Colonia Pictorilor” din Baia Mare.

În acest an s-au împlinit 130 de ani de la înfiinţarea Şcolii de Pictură Băimăreană. Cu această ocazie a fost decernat premiul Artistul Anului 2026, acordat în parteneriat cu Municipiul Baia Mare și Consiliul Local Baia Mare. Premiul pentru întreaga activitate de creație i-a revenit în acest an sculptorului Ioan Pop Vereta, originar din Săpânța și membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Baia Mare. Ziua Artistului Plastic Băimărean, proiect al Filialei Baia Mare a Uniunii Artiștilor Plastici din România, a fost inițiat în anul 2004 de Ioan Angel Negrean, la acea vreme președinte al filialei, împreună cu Tiberiu Alexa, membru în Consiliul Director. În 2026, evenimentul a ajuns la cea de-a 23-a ediție.