Lector dr. Vlad Mureșan, despre „Sfârșitul istoriei ca dramă teologico-politică”

Lector dr. Vlad Mureșan de la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca va susține în Baia Mare prelegerea „Sfârșitul istoriei ca dramă teologico-politică”. Evenimentul are loc azi, 7 mai, de la ora 14, la biblioteca Centrului Universitar Nord. Moderator, prof. univ. emerit dr. Petru Dunca. Prelegerea are loc în cadrul „Conferințelor Filosofice de la Baia Mare”, organizate de Școala Doctorală de Filosofie IOSUD-UTCN, Asociația Centrul de Filosofie și Antropologie și de Domeniul Filosofie de la Centrul Universitar Nord.