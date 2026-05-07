Și… mai avem o criză de dus. Una politrucianistă

Vi-l mai amintiți pe Neculai Constantin Munteanu? Disident anticomunist, devenit vocea dragă ce ne informa pe noi, zilnic, de la Radio Europa Liberă, din Munchen, ce se întâmplă prin lume. Aveam nevoie, nu? Eram în plin Război Rece și noi știam doar de Cel de-al xxx-lea Congres. Mai ieri, după căderea Guvernului, el, omul de 84 de ani acum, a postat atât. Vezi poza.

Ceea ce ne duce cu gândul la un analist american ce constata cu tristețe că Trump ca strateg… joacă table, în timp ce Europa joacă șah, iar China joacă Go. Așa au fost și politrucienii noștri. Marea lor strategie a fost să joace la bâză, ca la poker. Atât. Toți, nu unii sau alții. Acum, s-au trezit că au de luat decizii și de făcut strategii ce trebuiau gândite dinainte. Cineva cu mai mult de 10 clase să se fi pus cu o coală de hârtie în față, hai, în Paint… și să scrie variantele ce le au. Ce se întâmplă dacă? Dar dacă? Ce variantă de forță avem? Dar cea de fugă? Ce compromis facem dacă? Nimic. Prin urmare, acum stăm așa. PSD va trebui să guverneze. Și o vor face ori adunând independenți, UDMR, etc…dar e discutabil dacă o fac cu AUR. Își trag singuri preșul de sub picioare, împart același electorat. Înșiși AUR ziceau că n-au interes să meargă la guvernare, pentru că evident se erodează până la următoarele alegeri, ba își mint electoratul ce aștepta să fie antisistem, nu să se țuce cu el. Acum, brusc, vor la guvernare. Ceea ce pune PSD în șah. Cu problemele din țară, cu guvern populist, au mari șanse să se afunde, să nu rezolve ce vrea poporul și să piardă și mai mult electorat. PNL refuză să mai intre cu ei în coaliție, nici nu au cum, în ciuda celor ce vor la putere și gata. O fac, dispar…toate voturile de dreapta pleacă la USR. Și știu asta. Ilie Bolojan e acum o mică locomotivă încruntată, așa cum a fost Băsescu, pentru partidele sale. Pleacă locomotiva… amintiți-vă soarta partidului lăsat de Băsescu în urmă, PMP. Ba chiar și PDL. Unul înghițit de PSD, altul de PNL. Ce face USR acum? Nu are multe mișcări la dispoziție. Oricât le-ar displăcea, vor merge cu PNL în opoziție. PSD nu-i pot vedea, cu AUR nu pot coexista la guvernare. Vor pleca în opoziție, deși le plăcea mult la guvernare. Și vor crește, încet. În fine, UDMR. Evident că le place la guvernare, doar știm. Problema e că sunt incompatibili total cu AUR. Cineva acolo trebuie să facă majore concesii, ce se pot regăsi la urne, ca să accepte să meargă împreună, de mânuță.

Și atunci? Facem noi pe hârtie ce trebuia să facă ei dinainte. Variantele. Se împacă și merg înapoi/înainte cu Bolojan, PNL-PSD-UDMR-USR-minorități, reducând la tăcere aripile rebele sau de neîmpăciuit din partide, de dragul Guvernării. Hai, al Poporului. De dragul Nostru. Dar e greu de crezut că are președintele spectator asemenea putere asupra partidelor. Doar a plecat țuști în Armenia, bine că nu și-a pus piciorul în gips… În varianta dată, sorry Olguța… Dar e foarte puțin probabilă. O altă variantă e guvern minoritar cu cei de mai sus minus PSD, dar care va avea de strâns din dinți și de înghițit moțiuni de cenzură săptămânale. Greu, imposibil de suportat. Cea mai logică variantă ar fi ca PSD să facă Guvern. Cu cine vor/pot ei. Cu AUR, POT, minorități, văd ei. Cu majoritate, pot face economia și țara după chipul și asemănarea lor. Să nu ne înțelegeți greșit, nu suntem împotrivă. Firesc și normal ar fi, exact ca la americani, să se succeadă guvernări diferite, una liberală, una social democrată, care să aducă echilibru. Unii cu măsuri și acțiuni pro economia de piață, alții cu sprijin pentru populație. Ar fi firesc. Dacă ar fi așa. E România acum-acolo? Vedem. Și stați așa! Și PSD poate merge la guvern minoritar, cu UDMR și minorități, cu sprijin tacit de ici-colo. Cât să nu poată fi dați jos cu moțiuni. E posibil. Cei care au calculat cel mai puțin momentul nu sunt PSD, să știți, ci AUR. Care își aruncă în aer baza electorală, în aproape orice variantă. Erau perfecți în opoziție, creșteau ca Făt-Frumos. Sau calul lui. Așa, vor trebui să-și asume fel de fel de decizii, gafe, năzbâtii.

În final și de fapt, acum începe matematica. Calcule, procente, probabilități. Sperăm doar să le facă după matematica reală, nu după a lui Donald. Că va fi dezastru…