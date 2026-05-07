Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare mută camera de gardă

La Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare se află în desfășurare diverse schimbări, menite să eficientizeze circuitele medicale. Un astfel de exemplu este cel al camerei de gardă.

„Lucrăm la camera de gardă, pe care o mutăm. Vrem să parcheze ambulanța sub balcoane și pacientul să intre direct în camera de gardă, ca să nu mai fie plimbat printr-un circuit lung. Mai lucrăm la farmacia oncologică cu circuit închis, care este separată de farmacia pe care o avem. Mai trebuie să cumpărăm niște echipamente, respectiv niște frigidere speciale și lucrăm și la amenajarea spațiilor de spitalizare de zi pentru specialitatea de oncologie”, a declarat Mădălina Câmpean, managerul spitalului.