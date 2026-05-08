Academia de Șah Maramureș, la concursuri interne și internaționale

Trei sportivi de la Academia de Șah Maramureș au participat, la finalul săptămânii trecute, la competiții de șah rapid desfășurate în Ungaria și în mai multe orașe din țară, reușind rezultate notabile.

La Nyíregyháza, în Ungaria, Rareș Creț a avut un debut foarte bun într-un concurs internațional puternic, cu 91 de participanți. Tânărul jucător a reușit victorii importante în fața unor adversari titrați și a terminat pe locul 8 în clasamentul general. În același timp, a ocupat primul loc la juniori și a înregistrat o creștere semnificativă a ratingului Elo.

Un alt rezultat valoros a fost obținut de Tudor Jacodi, la turneul de la Aiud. Acesta a încheiat competiția pe locul 2, la egalitate de puncte cu câștigătorul, pe care l-a învins direct. De asemenea, a fost cel mai bun junior al concursului, după partide în care a trecut de doi maeștri naționali.

La Predeal, Ștefan Grigorescu a avut și el o evoluție solidă. A început competiția cu două victorii în fața unor adversari mai bine cotați și a reușit să își îmbunătățească ratingul Elo cu 20 de puncte.