Baia Mare, la Bruxelles – în dialog despre viitorul orașelor și identitatea românească

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a participat zilele acestea la Bruxelles la întâlnirea primarilor din rețeaua Eurocities, dedicată viitorului Cadrului Financiar Multianual al Uniunii Europene … bugetul care va stabili direcțiile de finanțare europeană pentru următorii șapte ani.

Edilul băimărean a avut o intervenție activă în cadrul discuțiilor, subliniind importanța implicării directe a orașelor în definirea politicilor europene și necesitatea ca finanțările UE să răspundă mai bine realităților și nevoilor comunităților urbane.

In marja evenimentelor oficiale, la Secția Consulară a Ambasadei României în Regatul Belgiei a avut loc și o seară dedicată inovării și dezvoltării regionale, în prezența reprezentanților Parlamentului European, ai Comisiei Europene, ai autorităților centrale și locale din România, precum și ai mediului privat.

Evenimentul a avut ca temă principală consolidarea colaborării dintre administrația publică și sectorul privat pentru accelerarea dezvoltării regionale și implementarea proiectelor cu impact real în comunități.

Un rol important în desfășurarea acestor evenimente, inclusiv în dialogul cu o parte a diasporei maramureșene din Bruxelles, l-a avut E.S. Doamna Andreea Păstârnac, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Regatul Belgiei, care a facilitat întâlnirea și a susținut consolidarea legăturilor dintre comunitatea românească din Belgia și Baia Mare, deschizând perspective pentru colaborări viitoare.

Totodată, în contextul împlinirii a 130 de ani de la fondarea « Școala Băimăreană de Pictură », administrația băimăreană pregătește pentru luna iunie o expoziție aniversară la Bruxelles, menită să promoveze patrimoniul artistic și identitatea culturală a orașului dincolo de granițele țării.

A fost o vizită constructivă la Bruxelles, o oportunitate importantă pentru a consolida relațiile europene ale municipiului Baia Mare și pentru a promova proiecte de dezvoltare, cultură și colaborare internațională.

Doris Uglar