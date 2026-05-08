Baia Mare, reprezentată din nou la Bruxelles

Edilul din Baia Mare s-a deplasat zilele acestea la Bruxelles, la întâlnirea primarilor din rețeaua Eurocities dedicată Cadrului Financiar Multianual, bugetul pe termen lung al Uniunii Europene, cel care decide, pentru următorii șapte ani, unde și cum ajung fondurile europene în comunitățile noastre.

Apartenența municipiului Baia Mare la rețeaua Eurocities ne oferă astăzi oportunitatea și privilegiul să ne facem vocea auzită acolo unde contează, la aceeași masă cu primari și reprezentanți ai unora dintre cele mai importante centre urbane din Europa, precum Riga, Lyon, Barcelona, Atena, Budapesta, Ljubljana, Tallinn și Bologna, alături de președintele Eurocities, Mathias de Clercq, primarul orașului Gent.

„Susținem acest mesaj și noi, și vecinii noștri, și cei din nordul Europei: orașele trebuie să fie parteneri reali în construirea politicilor europene, nu simpli beneficiari ai unor programe gândite fără noi. Unul dintre momentele importante ale deplasării a fost întâlnirea cu Raffaele Fitto, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pe politică regională. Am avut o discuție directă, în care am spus lucrurilor pe nume, și anume că fondurile europene nu sunt astăzi suficient adaptate realităților urbane. Orașele duc o povară tot mai mare, de locuire, mobilitate, inegalități sociale și au nevoie de un sprijin pe măsură, nu de programe croite după priorități nerealiste. Este un motiv de mândrie pentru mine că avem alături și municipiul Cluj-Napoca în acest demers, de pe urma căruia vor beneficia nu doar orașele noastre, ci toate municipalită­țile din România care vor și pot să aducă bunăstare și dezvoltare cetățenilor lor, cu ajutorul fondurilor europene. Emil Boc este unul dintre cei mai experimentați primari din România, un om care înțelege deopotrivă mecanismele europene și realitățile cu care se confruntă zi de zi o comunitate urbană. A spus ce trebuia spus și împărtășesc mesajul domniei sale: avem nevoie de o reformă reală, de un capitol urban asumat în fiecare plan național, și trebuie să acționăm împreună în această direcție astfel încât viitorul buget european să fie cu adevărat eficient pentru comuni­tă­țile noastre”, a declarat Doru Dăncuș în urma întâlnirii. La fel de relevantă a fost și vocea primarului din Riga, Viesturs Kleinbergs, care a punctat că, deși ne confruntăm cu probleme diferite de la țară la țară, comunicarea dintre orașe și guvernele naționale rămâne una dintre marile provocări ale administrației locale europene. De aceea își doresc toți o relație mai directă între orașele europene și sursele de finanțare comunitară.