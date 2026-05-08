Cercetări arheologice la Suciu de Sus

În ultimii ani, numeroase vestigii arheologice au fost identificate în județul Maramureș prin teledetecție. Primul obiectiv investigat a fost cel din localitatea Suciu de Sus, punctul Vârcioroabe unde, în decembrie 2025, a fost descoperit prin teledetecție un depozit de obiecte de fier compus din 19 piese: vârfuri de lance, securi duble, topoare cu aripioare, o seceră și un cosor (descoperitor Molnár Andrei-Bandi).

Până în momentul acestei descoperiri nici în hotarul localității Suciu de Sus și nici în Depresiunea Lăpușului, nu erau cunoscute vestigii (urme de locuire sau piese izolate) datând din epoca Latène. Pe cuprinsul localității Suciu de Sus, care dă și numele culturii din epoca târzie a bronzului, sunt atestate numeroase situri arheologice datând din această perioadă, deopotrivă așe­zări și necropole.

Investigațiile arheologice din punctul Vârcioroabe, desfășurate în data 24 aprilie 2026, au fost coordonate de Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș din Baia Mare în colaborare cu Muzeul Muzeul Județean Satu Mare, Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș, Asociația Detecție Nord, Asociația „Cultura Suciu de Sus” și Primăria comunei Suciu de Sus. Rezultatele cercetărilor arheologice rămân deocamdată neconcludente.

Cel de-al doilea obiectiv investigat a fost cel din localitatea Curtuiușu Mare, comuna Valea Chioarului unde, în martie 2026, a fost descoperit cu ajutorul detectorului de metale un depozit de bronzuri depus într-un vas de lut compus din mai multe tipuri de piese: ace, inele, brățări, celturi fragmentare, seceri și turte de bronz (descoperitor Ioan VĂLEAN). Piesele datează din a doua jumătate a mileniului II î.Chr., epoca târzie a bronzului, iar vasul de lut ars, păstrat aproape întreg, aparține fie culturii Suciu de Sus, fie grupului Lăpuș.

Până în momentul acestei descoperiri, pe cuprinsul localității Curtuiușu Mare nu erau cunoscute vestigii arheologice. De asemenea, cercetările arheologice din 28 aprilie 2026 au vizat și punctul Dealul Curmăturii, a informat muzeograful Dan Pop, de la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș.