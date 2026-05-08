De la Lume adunate și-napoi la Lume date

Ca să ne păstrăm privirea lumpede, la fel și gândirea, trebuie să fim informați. Bine. Corect. Fără secheluțe și mai ales, cu rușine o spun, fără a lua de bun ce dă Presa amatoare de senzațional și de scandal. Sunt o mulțime de informații care, dacă ne lipsesc, înțelegem evoluția actuală a Lumii greșit. Și exemplificăm, evident.

Înainte însă, o erată la editorialul de ieri, cel cu căderea Guvernului. S-a mai întâmplat în Europa, în Lume, ca Stânga să dea mâna cu Extrema Dreaptă și să dea jos un guvern? Păi cam da. În 2025 în Portugalia. În 2024 în Franța. În 2021 în Suedia. În 2019 în Austria. Și acum la noi. Iar n-am inventat nimic, interesul poartă fesul politic de când e lumea și oriunde. Dar trebuie și să amitim ca erată postarea lui Cristina Ghinea, ce era la vot membru în Biroul Permanent și a constatat că la urne s-au furat două bile și s-au pus în loc mărgele! Ăsta nivel parlamentar!!!

Dar haideți să citim printre știrile din lume să vedem ce se petrece și ce explicații simple, deloc conspiraționiste, au poziționările din actuala geopolitică. De exemplu, din Rusia, ne vine informația că acum, de zile, a fugit din țară și se află…la Washington, Denis Butsaev, fost ministru al resurselor naturale. Omul care știe tot ce mișcă în energia Rusiei, în zăcăminte, industrie. Singura resursă a Rusiei. Iar americanii, ce sugerau că nu mai iubesc Ucraina și aproape țin cu Rusia, l-au primit și-l folosesc. E o lovitură mai grea decât o dronă în Piața Roșie la parada de 9 mai… Tot la Moscova, un mare susținător și consilier al lui Putin în ideea războiului cu Ucraina, generalul Stanislaw Petrov, s-a împușcat, acasă. Și tot la Moscova, un tribunal a înghețat și confiscat activele miliardarului Moșkovici, proprietarul RusAgro. 649 milioane dolari. Și nu e primul, e al zecelea oligarh ce se trezește buzunărit. Între timp, ne întrebăm de ce a devenit atât de importantă Armenia, de se duc toți președinții europeni, minus vreo 2? Cu al nostru mediator cu tot? Păi, uite știrea: UE investește 2,5 miliarde de euro în infrastructura Armeniei pentru a deveni centru de transport între Europa și Asia. Drumul Mătăsii? Nțțțț… e alternativa la Ormuz, europenii n-au timp să se joace Trump de-a armistițiile, pierd bani. Încep să nu mai aibă răbdare nici americanii, Pentagonul a spus cumva peste capul lui Trump că Iranul i-a atacat de peste 10 ori de când e armistițiu și nu mai pot accepta. Dar de ce nu se grăbeau americanii să termine războiul „gata câștigat”? Că cică e câștigat de mult, iranienii nu mai au aeroporturi, avioane, Internet, nave, nimic. Păi uite știrea: exporturile americane de țiței au crescut cu peste 30% față de februarie, de la 3,9 milioane de barili pe zi. Petrolierele lumii stau la coadă la Corpus Christi și la Houston, iar americanii…vând! Unde să se grăbească!? Vând 5,2 milioane de barili pe zi!!!

China interzice firmelor înlocuirea angajaților cu AI, pentru costuri mai mici de producție. Interzice! Ei, care sunt în luptă pentru supremația în AI, nu vor să-l aplice. Asta spune ceva, nu? Un director de la Nvidia spune că de fapt AI-ul e mai costisitor decât angajarea uni om. Ei au încercat deja. Meta a anunțat că numărul utilizatorilor săi a scăzut cu 20 de milioane, pe toate platformele, dar dau vina pe Rusia cu blocada informatică, nu se sperie. Poate ar trebui. Între timp, dependența Rusiei de China în importul de tehnologie a ajuns la 90%… Iar de final, economistul Robert Kiyosaki ne atrage atenția, cu/fără aluzii, că în timp ce unii cumpără aur, criptomonede, Bill Gates a cumpărat 270.000 de acri de teren. China a cumpărat în lume, prin firme, 384.000 de acri de teren. La fel fac fondurile de pensii. Și fondurile suverane ale statelor. „Petrolul își găsește încet înlocuitorul, Solar. Prin vânt. Mâncarea nu are alternative”.