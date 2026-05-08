Directorii din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş, convocaţi la discuţii pe tema bugetului judeţului

Deşi suntem deja în a cincea lună de la începutul anului, Maramureşul nu are încă bugetul aprobat. Abia în această lună se va da un vot pe modul în care vor fi împărţiţi banii din vistieria judeţeană.

Conducerea Consiliului Judeţean Maramureş susţine că pentru ca cifrele aprobate să fie cât mai aproape de nevoile reale, la discuţii pe această temă au fost chemaţi directorii din cadrul instituţiei judeţene. „Am discutat proiectele mari de investiții ale fiecărei direcții, am analizat prioritățile reale și am pus pe masă nevoile concrete ale fiecărui domeniu. Pentru că un lucru este clar: un buget echilibrat nu se face fără Direcția Economică și Serviciul Buget-Finanțe, fără cifre reale, fără calcule corecte, fără responsabilitate”, a subliniat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.