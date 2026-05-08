Doi oameni politici din Maramureș, în atenția Agenției Naționale de Integritate

Inspectorii din cadrul Agenției Naționale de Integritate (ANI) au constatat abateri de la regimul juridic al incompatibilităților în cazul a 12 persoane, printre care se află și doi reprezentanți din județul nostru.

Astfel, conform datelor instituției, vizat este Petruț Ticulescu Silvian-Cătălin, reprezentant al Consiliului Local al Orașului Târgu Lăpuș în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc Târgu Lăpuș, jud. Maramureș. ”În perioada 22.12.2022 – 22.12.2025, simultan cu exercitarea funcției de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului, a exercitat și funcția de membru în cadrul unui birou politic local – filiala Târgu Lăpuș”, se arată în comunicatul de presă al ANI.

Al doilea vizat este Ștețco Gabriel Bogdan, reprezentant al Consiliului Județean Maramureș în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, jud. Maramureș.

”În perioada 28.05.2021 – 30.08.2023, simultan cu exercitarea funcției de membru titular în Consiliul de Administrație al Spitalului, a exercitat și o funcție în organele de conducere ale unui partid politic, respectiv funcția de președinte al organizației de tineret a unui partid politic din județul Maramureș”, mai precizează reprezentanții instituţiei.

Oficialii ANI au transmis că ”persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris”. Ștețco Gabriel Bogdan nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.