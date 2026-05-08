Extinderi rețea de gaz și două proiecte transfrontaliere la Copalnic-Mănăștur,

Nu peste tot se stă și se așteaptă bugetul. Comuna Copalnic-Mănăștur are rețele de apă și canalizare în curs, urmează stații de încărcare mașini electrice și 12 stații inteligente de autobuz. Primarul Ștefan Mihalca ne spune că urmează extinderi de rețele de gaz în satele Vad, Cărpiniș și Curtuiușul Mic. La fel, se pregătesc două proiecte transfrontaliere, o remiză PSI cu dotările aferente inclusiv buldoexcavator, vidanjă etc, plus un centru cultural făcut dintr-o școală fără elevi și un cămin cultural.