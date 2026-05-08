HCS Fărcașa 2022 joacă la turneul semifinal al juniorilor 3

Echipa de handbal ȘHCS Fărcașa 2022 s-a calificat la turneul semifinal al Campionatului Național de juniori 3, după un parcurs foarte bun în Seria F, unde a obținut 11 victorii și două rezultate de egalitate în 14 meciuri.
Turneul semifinal se va desfășura în perioada 8-10 mai, la Timișoara. Formația antrenată de Sebastian Albu face parte din Grupa 3, alături de SCM Politehnica Timișoara, Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda și CSM Târgu Jiu.
Programul meciurilor pentru echipa din Fărcașa: Vineri, 8 mai, ora 17.00: ȘHCS Fărcașa – Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda; Sâmbătă, 9 mai, ora 17.00: SCM Politehnica Timișoara – ȘHCS Fărcașa ; Duminică, 10 mai, ora 13.00: ȘHCS Fărcașa – CSM Târgu Jiu
Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica la turneul final al competiției.

