În Vișeu de Sus, primul bloc din județ ce va fi consolidat seismic

Primăria Vișeu de Sus anunță un moment important pentru comunitatea locală: semnarea contractului de proiectare și execuție lucrări pentru blocul T2, situat pe strada 22 Decembrie. Este o investiție în premieră pentru oraș și chiar pentru județ.

„Poate nu toată lumea conștientizează munca și eforturile din spatele unui astfel de pas. Da, este datoria și obligația noastră să dezvoltăm orașul, însă drumul până aici nu a fost deloc ușor. A fost unul lung, anevoios, plin de provocări administrative și tehnice. Tocmai de aceea, ne bucurăm cu adevărat că am ajuns în acest punct”, au spus reprezentanții administrației locale. Ei au mai declarat că acesta este primul bloc din județul Maramureș care va beneficia de lucrări de consolidare și eficientizare energetică prin Programul Național de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic (PNCCRS), gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Se estimează că, în cel mult două săptămâni, proiectul tehnic va fi elaborat și predat, urmând ca imediat după aceea să se dea startul lucrărilor. Impactul acestui proiect va fi unul semnificativ pentru oraș. Pe lângă creșterea siguranței clădirii, locatarii vor avea parte de o îmbunătățire vizibilă a aspectului urban, contribuind la un oraș mai modern și mai plăcut. În același timp, locatarii vor beneficia de condiții mult îmbunătățite: confort termic sporit, costuri reduse la utilități și, cel mai important, un nivel crescut de siguranță.

Acesta este însă doar începutul. După finalizarea demersurilor pentru blocul T2, în scurt timp va urma T17, iar apoi se va continua și cu celelalte imobile, în funcție de evoluția etapelor administrative, au mai asigurat autoritățile orașului.