Lotul elevilor maramureșeni s-a întors victorios de la Olimpiada Națională de Chimie

La Sibiu s-a desfășurat etapa națională a Olimpiadei Naționale de Chimie. Lotul județului Maramureș a fost compus din 14 elevi.

În urma competiției, aceștia s-au întors cu următoarele distincții:

Mențiune de la Ministerul Educației și Cercetării – Ciorba Ioana, clasa a IX-a, de la Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Baia Mare, profesor îndrumător Predoiu Nicoleta;

Mențiune de la Ministerul Educației și Cercetării – Covrig Raul, clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației, profesor îndrumător Păduraru Doinița;

Mențiune specială – Csernak Daria, clasa a IX-a, de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, profesor îndrumător Covaci Magdalena;

Mențiune specială – Boboșan Tudor Andrei, clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației, profesor îndrumător Păduraru Doinița;

Mențiune specială – Iercoșan Andrei, clasa a XII-a, de la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, profesor îndrumător Covaci Magdalena.