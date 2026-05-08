Maramureșul, reprezentat cu cinste la Concursul Național S.O.S. – Producția de alimente

Amfiteatrul Facultății de Științe din cadrul Universității Tehnice Cluj Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare, a găzduit recent, conferința de încheiere a ediției a XIV-a, 2026, a Concursului Național S.O.S. – Producția de alimente. Această competiție a reunit în format fizic și online elevi de liceu, clasele IX-XII, filiera Tehnologică, profilul: Servicii, domeniul de pregătire profesională: Turism și alimentație, din 25 de județe ale țării.

Cu acest prilej au fost prezentate cele mai reușite lucrări înscrise în concurs, selectate de o comisie de evaluare, formată din profesori universitari din cadrul Facultății de Științe, domeniile de pregătire Controlul și expertiza produselor alimentare, respectiv, Ingineria produselor alimentare: prof. univ. dr. ing. Liviu Giurgiulescu, prof. univ. dr. ing. Anca Mihaly Cozmuța, șef lucrări dr. ing. Anca Dumuța, șef lucrări dr. ing. Flavia Pop și șef lucrări dr. ing. Zorica Voșgan.

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, în calitate de organizator, a fost reprezentat de profesor Ioan Muntean – inspector școlar general adjunct și de profesor Ioan Gheorghe Bonaț – inspector școlar pentru învățământ profesional și tehnic.

Instituția școlară parteneră în derularea proiectului a fost Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare, reprezentată de director Adrian Gavra și de profesorii din Catedra de Tehnologii, cuprinși în comisia de organizare. De asemenea, și-au adus contribuția la buna desfășurare a evenimentului Liceul Tehnologic „Transilvania”, Baia Mare, reprezentat de director Victor Todoruț.

Din județul Maramureș, s-au remarcat, cu rezultate foarte bune, următorii elevi:

• Premiul I: Supuran Sonia Carina, clasa a X-a, Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Baia Mare;

• Premiul I: Pop Sidonia Dorina, clasa a XII-a, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, Baia Mare;

• Premiul al II-lea: Andor Lavinia Patrisia, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Baia Mare;

• Premiul al III-lea: Godja Maria Adriana, clasa a XI-a, Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației;

• Mențiune: Tomoiagă Casandra-Mălina, clasa a XI-a, Liceul Borșa

• Mențiune: Grigoriciuc Dayana-Marina, clasa a XI-a, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, Baia Mare;

• Mențiune: Ciure Beatrice-Diana, clasa a XII-a, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, Baia Mare;

• Mențiune: Morar Elisa, clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, Baia Mare;

• Premiu special – originalitate: Mureșan Paula Ioana, clasa a XI-a, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, Baia Mare.